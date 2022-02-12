Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей

Сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится третий матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Чехии. Встреча начнётся в 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались семь раз. В пяти случаях сильнее были россияне, дважды победили чехи. В последний раз сборные играли в полуфинале ОИ-2018, когда команда Олега Знарка одержала победу со счётом 3:0.