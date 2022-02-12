Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей
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Сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится третий матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Чехии. Встреча начнётся в 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались семь раз. В пяти случаях сильнее были россияне, дважды победили чехи. В последний раз сборные играли в полуфинале ОИ-2018, когда команда Олега Знарка одержала победу со счётом 3:0.
|ОИ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ОИ-1994
|Норвегия
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|4:3
|Карпов, Денисов, Николишин, Карпов — Хрбек, Алинч, Выкоукал
|ОИ-1998
|Япония
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|2:1
|В. Буре, Жамнов — Райхел
|ОИ-1998
|Япония
|Финал
|Россия — Чехия
|0:1 Б
|Свобода (победный буллит)
|ОИ-2002
|США
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|1:0
|Афиногенов
|ОИ-2006
|Италия
|Матч за 3-е место
|Россия — Чехия
|0:3
|Эрат, Жидлицки, Страка
|ОИ-2010
|Канада
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|4:2
|Малкин (2), Вик. Козлов, Дацюк —Плеканец, Михалек
|ОИ-2018
|Южная Корея
|Полуфинал
|Россия — Чехия
|3:0
|Гусев, Гавриков, Ковальчук
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