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Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей

Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей
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Сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится третий матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Чехии. Встреча начнётся в 16:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица ОИ-2022

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд пересекались семь раз. В пяти случаях сильнее были россияне, дважды победили чехи. В последний раз сборные играли в полуфинале ОИ-2018, когда команда Олега Знарка одержала победу со счётом 3:0.

ОИМесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ОИ-1994НорвегияГрупповой раундРоссия — Чехия4:3Карпов, Денисов, Николишин, Карпов — Хрбек, Алинч, Выкоукал
ОИ-1998ЯпонияГрупповой раундРоссия — Чехия2:1В. Буре, Жамнов — Райхел
ОИ-1998ЯпонияФиналРоссия — Чехия0:1 БСвобода (победный буллит)
ОИ-2002СШАЧетвертьфиналРоссия — Чехия1:0Афиногенов
ОИ-2006ИталияМатч за 3-е местоРоссия — Чехия0:3Эрат, Жидлицки, Страка
ОИ-2010КанадаГрупповой раундРоссия — Чехия4:2Малкин (2), Вик. Козлов, Дацюк —Плеканец, Михалек
ОИ-2018Южная КореяПолуфиналРоссия — Чехия3:0Гусев, Гавриков, Ковальчук
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