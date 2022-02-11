Быков: хорошо, что Россия сыграла два матча подряд на ноль. Иван Федотов — молодец

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре национальной команды по ходу мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).



«Команда России играет по сопернику в зависимости от стиля. Тренеры явно изучили датчан. Швейцария и Дания — это разные команды: одни играют более агрессивно, другие — в более закрытый хоккей.



Иван Федотов молодец. Хорошо, что Россия играет на ноль два матча подряд. Вратарям всегда сложно в таких играх, где Россия проводит больше времени в атаке, контролирует шайбу, а соперник играет на контратаках. Вратарь задействован меньше, и это накладывает некоторое психологическое давление», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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