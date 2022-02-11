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Президент ОКР отреагировал на победу сборной России по хоккею в матче с Данией

Президент ОКР отреагировал на победу сборной России по хоккею в матче с Данией
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).

«Ребята должны прибавлять от игры к игре и мы это видим. Сегодня действовали уже более слаженно. Показали более качественный хоккей, особенно во втором и третьем периодах. В первом было сложнее. Датчане вязали нас, выстраивались вдоль красной линии, не давали раскатиться. Но второй и третий период прошли под диктовку нашей команды. Справедливая победа», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).

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