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СКА победил «Сочи» в овертайме, отыгравшись с 0:2

СКА победил «Сочи» в овертайме, отыгравшись с 0:2
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Сегодня, 9 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» проходил матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Сочи» принимал петербургский СКА. Встреча завершилась победой петербуржцев в овертайме 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0).

В составе хозяев отличились Юрий Паутов, Кирилл Мельниченко, Никита Зоркин и Владислав Валенцов. За петербургскую команду шайбы забросили Александр Волков, Захар Бардаков (дубль), Михаил Воробьёв и Марат Хуснутдинов. Отметим, что петербуржцы забросили три шайбы в неравных составах, две из них – в меньшинстве.

Sochi Winter Сup. Sochi Winter Сup
09 февраля 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Паутов (Крощинский, Глотов) – 10:30' (5x5)   2:0 Мельниченко (Паутов, Алиев) – 15:14' (5x5)   2:1 Волков (Ожиганов, Бурдасов) – 28:36' (5x4)   3:1 Зоркин (Глотов) – 33:05' (5x3)   3:2 Бардаков – 33:54' (4x5)   3:3 Воробьёв (Галимов, Волков) – 51:50' (5x5)   3:4 Хуснутдинов (Кетов) – 53:13' (4x5)   4:4 Валенцов (Алиев, Жабреев) – 53:47' (5x4)   4:5 Бардаков (Бурдасов, Ожиганов) – 64:41' (3x3)

Напомним, в первом звене армейцев играл нападающий Андрей Кузьменко, который покинул расположение сборной России, находящейся в Пекине, 6 февраля. Тренерский штаб национальной команды назвал причиной отъезда Кузьменко несколько микротравм у хоккеиста.

Кузьменко находился среди запасных игроков российской сборной на Олимпиаде. В двух двусторонних матчах нападающий забросил пять шайб – оформил хет-трик и дубль.

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