СКА победил «Сочи» в овертайме, отыгравшись с 0:2

Сегодня, 9 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» проходил матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Сочи» принимал петербургский СКА. Встреча завершилась победой петербуржцев в овертайме 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0).



В составе хозяев отличились Юрий Паутов, Кирилл Мельниченко, Никита Зоркин и Владислав Валенцов. За петербургскую команду шайбы забросили Александр Волков, Захар Бардаков (дубль), Михаил Воробьёв и Марат Хуснутдинов. Отметим, что петербуржцы забросили три шайбы в неравных составах, две из них – в меньшинстве.

Напомним, в первом звене армейцев играл нападающий Андрей Кузьменко, который покинул расположение сборной России, находящейся в Пекине, 6 февраля. Тренерский штаб национальной команды назвал причиной отъезда Кузьменко несколько микротравм у хоккеиста.



Кузьменко находился среди запасных игроков российской сборной на Олимпиаде. В двух двусторонних матчах нападающий забросил пять шайб – оформил хет-трик и дубль.