Овечкин — главный претендент на звание MVP сезона в НХЛ по мнению The Hockey News
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Издание The Hockey News поделилось мнением о борьбе за «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый в НХЛ лучшему игроку регулярного чемпионата.
На первое место издание поставило российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В текущем сезоне нападающий «столичных» принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 29 голов и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 59 очков.
Вторым в списке идёт капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Третий — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, четвёртый — другой форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль, с 64 (33+31) очками лидирующий в гонке бомбардиров. Замыкает топ-5 нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо.
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