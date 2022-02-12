Овечкин — главный претендент на звание MVP сезона в НХЛ по мнению The Hockey News

Издание The Hockey News поделилось мнением о борьбе за «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый в НХЛ лучшему игроку регулярного чемпионата.

На первое место издание поставило российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В текущем сезоне нападающий «столичных» принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 29 голов и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 59 очков.

Вторым в списке идёт капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Третий — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, четвёртый — другой форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль, с 64 (33+31) очками лидирующий в гонке бомбардиров. Замыкает топ-5 нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо.