Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по количеству голевых передач

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадец вышел на шестое место по количеству результативных передач в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Дагом Вэйтом. У обоих хоккеистов — по 420 ассистов.



Отметим, что рекорд по количеству результативных передач в истории «Эдмонтона» принадлежит Уэйну Гретцки (1086). Второе место занимает Марк Мессье (642), на третьем — Яри Курри (569). Четвёртый — Гленн Андерсон (489), пятый — Пол Коффи (460).