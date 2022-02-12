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Алексей Ковалёв: по движению сборная США напоминает нижегородское «Торпедо»

Алексей Ковалёв: по движению сборная США напоминает нижегородское «Торпедо»
Алексей Ковалёв
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Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв прокомментировал поражение команды в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира с США (0:8).

«Никто не предполагал, что так закончится! Начали-то мы неплохо. Просто потом снизили темп — было тяжело, поскольку кто-то травму получил, кто-то подустал. Для наших игроков темп был задан высокий, непривычный. Нужно время для адаптации, эмоций много — всё-таки они впервые на Олимпиаде. Надеюсь, что с немцами будет по-другому. Это в принципе та же команда, которая под маркой «Куньлуня» играла в КХЛ. Просто на Играх спрос другой», — приводит слова Ковалёва «Спорт-экспресс».

Алексей Ковалёв также ответил на вопрос, как бы эта сборная США сыграла в КХЛ: «Неплохая команда, но не сказал бы, что была бы одной из сильнейших. По движению напоминает мне нижегородское «Торпедо». Американцы, как и нижегородцы, небольшого роста, но быстрые и подвижные. В верхней части таблицы КХЛ американцы в таком составе были бы, но лучшими — нет».

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