Женская сборная России сравняла счёт в матче со Швейцарией и пропустила через 30 секунд

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» проходит очередной матч четвертьфинала между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К концу третьего периода в счёте ведёт Швейцария — 3:2.

На 57-й минуте при счёте 2:1 в пользу швейцарок Полина Лучникова в суматохе на пятачке забила второй гол россиянок в матче — 2:2. Через 30 секунд после этого Алина Мюллер вновь вывел швейцарок вперёд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв как раз Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).