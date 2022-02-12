Женская сборная России сравняла счёт в матче со Швейцарией и пропустила через 30 секунд

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» проходит очередной матч четвертьфинала между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К концу третьего периода в счёте ведёт Швейцария — 3:2.
На 57-й минуте при счёте 2:1 в пользу швейцарок Полина Лучникова в суматохе на пятачке забила второй гол россиянок в матче — 2:2. Через 30 секунд после этого Алина Мюллер вновь вывел швейцарок вперёд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв как раз Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).
- 12 февраля 2022
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:25
-
08:19
-
08:00
-
07:47
-
07:37
-
07:19
-
07:00
-
05:30
-
04:00
-
00:52
-
00:40
-
00:00
- 11 февраля 2022
-
23:55
-
23:29
-
23:00
-
22:56
-
22:34
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:38