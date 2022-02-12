Женская сборная России дважды уступила Швейцарии в плей-офф за год, ранее обыграв в группе

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.

Это был второй матч сборных на текущих Олимпийских играх между собой. Ранее команды встречались на групповом этапе. Тогда уверенную победу одержали россиянки — 5:2.

В прошлом, 2021, году Россия и Швейцария дважды играли в рамках женского чемпионата мира. В первом матче команд, прошедшем на групповом этапе, сильнее оказались российские хоккеистки — 3:1. После этого сборные встретились в плей-офф — в четвертьфинале. Победу одержала команда Швейцарии — 3:2 в овертайме.

Таким образом, за календарный год женская российская сборная дважды обыгрывала швейцарок на групповом этапе крупных турниров, но после уступала им в плей-офф.