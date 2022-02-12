Сборная США по хоккею одержала победу над Канадой на Олимпийских играх впервые за 12 лет

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными Канады и США. Встреча группового этапа завершилась победой американской команды со счётом 4:2. Канадцы потерпели первое поражение.

Сборная США впервые за 12 лет одержали победу в матче с Канадой на Олимпийских играх за 12 лет. В последний раз американцы обыгрывали канадцев на групповом этапе Олимпиады-2010 в Ванкувере — 5:3. В том же розыгрыше команды встретились ещё раз — в финале. Тогда Канада одержала победу в овертайме — 3:2. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи сборные играли в полуфинале, победу также одержала Канада — 1:0.

Отметим, что команда США пока идёт без потерь — две победы в двух матчах.