Главный тренер женской сборной России прокомментировал вылет с Олимпийских игр — 2022

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал вылет команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).

«Мы очень мало используем свои голевые моменты, очень легко пропускаем голы. Как теряем концентрацию — противник сразу нас наказывает. После второго гола потеряли концентрацию, эмоции перехлестнули, совершили невынужденную ошибку. Не разобрались в ситуации при выходе «два на два». Отсутствие нормального тренировочного процесса — не оправдание, должны выходить и играть. Да, были большие сложности. Девчонкам через многое пришлось пройти. Но всё равно нужно свои моменты доводить до конца. Закон хоккея — после любого забитого гола нужно очень строго сыграть в обороне.



Почему сняли вратаря только за 40 секунд? У нас был наигрыш, хотели в формате «пять на четыре» хоть один гол на турнире забить. Было задание повозить противника и выпустить шестого полевого, когда он устанет.



Слишком неопытная команда? Все когда-то начинают играть на Олимпийских играх. Играли достойно, вопреки всей ситуации. Претензий у меня к ним нет. Но стоит играть системно, это всё-таки не ЖХЛ. Здесь за каждую ошибку очень быстро наказывают. Через четыре года эта команда будет бороться за медали. Если бы у нас не было этой сложной ситуации, когда 10-11 человек вылетело, наверное, показали бы другой хоккей. Ответственности с себя не снимаю.



К сожалению, ни один человек в мире не скажет, почему возникла такая ситуация с коронавирусом. В Новогорске тренировались по группам. Разделили девчонок по двум разным раздевалкам. Тренировались, готовились, ничего не предвещало, всё было нормально. Потом случилась эта ситуация. Комментировать сложно. Не могу сказать, где заразились, больше вопрос к вирусологам. Мы были ограничены.



Почему выпустили Меркушеву? Тренер вратарей посчитал, что Лера должна играть. Она сегодня сыграла здорово, выручила нас в нескольких моментах. Маша Сорокина тоже провела хороший турнир.



23 числа стартует чемпионат ЖХЛ. Как скажут, так и улетим из Пекина. Вопросы к олимпийскому комитету, как будем вывозить игроков. Думаю, проблем не возникнет. Пока оценок команде не ставим, нужно всё проанализировать, подвести все итоги в спокойной обстановке. Очень много отрицательных эмоций», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.