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Рейтинг хоккейных сборных после второго тура на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Рейтинг хоккейных сборных после второго тура на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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На мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился второй тур. «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.

Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент

1. США – 6 очков (12:2).
2. Финляндия – 6 очков (9:3).
3. Россия – 6 очков (3:0).
4. Швеция – 6 очков (7:3).
5. Канада – 3 очка (7:5).
6. Дания – 3 очка (2:3).
7. Германия – 3 очка (4:7).
8. Чехия – 2 очка (3:3).
9. Латвия – 0 очков (3:6).
10. Швейцария – 1 очко (1:5).
11. Словакия – 0 очков (3:10).
12. Китай – 0 очков (2:11).

Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Календарь мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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