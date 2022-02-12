Рейтинг хоккейных сборных после второго тура на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

На мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился второй тур. «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.



Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент



1. США – 6 очков (12:2).

2. Финляндия – 6 очков (9:3).

3. Россия – 6 очков (3:0).

4. Швеция – 6 очков (7:3).

5. Канада – 3 очка (7:5).

6. Дания – 3 очка (2:3).

7. Германия – 3 очка (4:7).

8. Чехия – 2 очка (3:3).

9. Латвия – 0 очков (3:6).

10. Швейцария – 1 очко (1:5).

11. Словакия – 0 очков (3:10).

12. Китай – 0 очков (2:11).



Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.



Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

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