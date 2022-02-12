Сборная России пропустила впервые на Олимпиаде-2022. Серия длилась 132 минуты 37 секунд

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. К середине первого периода ничья — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й минуте сборная России пропустила в меньшинстве. Защитника Томаша Кундратека вывели на бросок от синей линии — Иван Федотов, которому Ян Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил. Сборная России пропустила впервые на турнире.
«Сухая» серия Ивана Федотова на турнире составила 132 минуты 37 секунд.
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).
- 12 февраля 2022
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