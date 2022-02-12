После броска Крейчи и крутого сейва Федотова на арене по ошибке включили сигнал о голе

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. К середине первого периода в счёте ведёт российская сборная — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте матча при счёте 1:0 в пользу россиян чехи проводили атаку. Опытный форвард Давид Крейчи бросал в пустой угол ворот, однако российский голкипер Иван Федотов на перемещении успел выставить ловушку, совершив потрясающий сейв. В этот момент на арене по ошибке включили сигнал, оповещающий о голе.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).