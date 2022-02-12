Первый период матча России и Чехии на Олимпиаде завершился вничью

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. После первого периода счёт в матче равный – 1:1.



На пятой минуте сборную России вывел вперёд Владимир Ткачёв. Российский нападающий набрал хорошую скорость по левому краю и хлёстким броском застал врасплох Шимона Грубеца.



На 13-й минуте сборная России пропустила в меньшинстве. Защитника Томаша Кундратека вывели на бросок от синей линии — Иван Федотов, которому Ян Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил. Сборная России пропустила впервые на турнире.

«Сухая» серия Ивана Федотова на турнире составила 132 минуты 37 секунд.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).