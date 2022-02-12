Пешан: россияне сказали, что мы провоцировали их на удаления? Русские делали то же самое

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился мнением о результате матча с национальной командой России (6:5, ОТ) на Олимпийских играх в Пекине (Китай), а также отреагировал на слова, что его подопечные провоцировали соперников на удаления.



«Удаление Воронкова было одним из ключевых моментов матча. Скажу, что удаление было правильным. Это удар в голову, надо быть осторожным. Не знаю, чья это была ошибка, всё произошло очень быстро, сейчас ещё пересмотрю момент. Не думаю, что удаление было несправедливым.



Россияне сказали, что мы провоцировали их на удаления? Русские ребята делали то же самое. Игра была равной, жёсткой, справедливой, какой и должна быть», — передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).