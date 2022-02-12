Жамнов поделился мнением об игре Вадима Шипачёва на Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился ожиданиями от игры форварда и капитана команды Вадима Шипачёва на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«От Шипачёва мы ждём большего. Думаю, он проявит себя в дальнейшем на этом турнире и поможет нам. Артур Каюмов тренируется, завтра он выйдет на лёд, и будем смотреть на его состояние. Не исключаем, что он вернётся в состав. Собрание после игры сегодня было весёлым, почему бы ему быть грустным?» – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, после трёх матчей Шипачёв, являющийся лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, не забросил ни одной шайбы. Всего на его счету одно очко за результативную передачу во встрече с Чехией.