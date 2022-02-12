Крикунов — об удалении Воронкова с Чехией: он всё делал по правилам. Там и двух минут нет

Бывший главный тренер сборной России и наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о матче сборной России с командой Чехии на Олимпиаде (5:6, ОТ).
Игра с Чехией ничего не давала нашей сборной. Поэтому они так и играли — насколько хватало желания, особо не напрягались. В атаке легко забивали, но и в обороне действовали не так, как положено. Тяжело выполнять задачу, когда цель — выход в плей-офф — уже достигнута.
Что касается удаления Воронка, то я не видел в этом эпизоде, что он ударил чеха. Тот пошёл его атаковать, а Михаил просто сыграл навстречу. Он не поднимал руку, и локоть был прижат — это игровой момент. Удаление на 5+20 — явный перебор. Там даже двух минут нет! Воронков всё делал по правилам», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 12 февраля 2022
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