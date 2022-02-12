НХЛ — о сейве Грайсса: король скорпионов

В эти минуты в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» встречается с «Филадельфией Флайерз». На момент написания новости идёт 38-я минута матча, «Детройт» ведёт в счёте 2:0.

На 23-й минуте голкипер «Детройта» Томас Грайсс совершил невероятное спасение: сначала отбил шайбу клюшкой, потом, лёжа на животе, поднял левую ногу и отразил ещё один бросок соперника.

НХЛ в официальном «твиттере» отреагировала на этот сейв словами «Король скорпионов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте НХЛ.

В текущем сезоне Грайсс проводит 17-й матч. Пока он ни разу не оформил шат-аут в нынешнем чемпионате.

«Детройт» после 49 матчей с 48 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции.