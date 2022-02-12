Все голы и видеообзор матча Россия — Дания на Олимпийских играх 2022 года

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).
На пятой минуте сборную России вывел вперёд Владимир Ткачёв. Российский нападающий набрал хорошую скорость по левому краю и хлёстким броском застал врасплох Шимона Грубеца.
На 13-й минуте сборная России пропустила в меньшинстве. Защитника Томаша Кундратека вывели на бросок от синей линии — Иван Федотов, которому Ян Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил. Сборная России пропустила впервые на турнире.
На 33-й минуте благодаря голу Никиты Нестерова в большинстве с передач Никиты Гусева и Сергея Плотникова россияне вышли вперёд. Это первая реализация лишнего игрока у сборной России на Олимпиаде.
На 38-й минуте форвард Дмитрий Воронков получил удаление по системе «5+20», и чехи дважды реализовали большинство. На 39-й минуте Давид Крейчи при счёте 1:2 сравнял счёт, отличившись с передач Романа Червенки и Томаша Кундратека, на 40-й Михаэль Шпачек вывел чехов вперёд. Ему ассистировали Либор Шулак и Владимир Соботка.
На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Томаша Зогорна и Гинека Зогорна увеличил преимущество чехов до двух шайб, однако через 36 секунд Кирилл Семёнов отыграл одну шайбу россиян, отличившись после передач Сергея Плотникова и Сергея Андронова.
На 47-й минуте Арсений Грицюк сравнял счёт – ему ассистировали Никита Гусев и Владимир Ткачёв, на 49-й отличился Андрей Чибисов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Ещё через 32 секунды Чехия сравняла счёт благодаря голу Томаша Гика.
В овертайме россияне пропустили в меньшинстве после броска Либора Шулака.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics. Права на видео принадлежат International Olympic Committee.
- 12 февраля 2022
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