Стал известен вратарь сборной России по хоккею на четвертьфинальный матч на Олимпиаде
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12 февраля в группе B завершились матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Сборная России заняла первое место в своём квартете и напрямую пробилась в 1/4 финала турнира.
Тренер вратарей национальной команды Сергей Наумов сообщил, что в четвертьфинальном матче ворота россиян будет защищать голкипер Иван Федотов, для которого эта встреча станет четвёртой на Олимпиаде.
Ранее Федотов на ноль отстоял в играх со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0), однако пропустил шесть шайб от Чехии (5:6).
Напомним, четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится 16 февраля.
Напомним, в основном составе команды есть голкипер СКА Александр Самонов, в запасном – двое вратарей: Тимур Билялов и Дмитрий Шугаев. Они также тренируются в Пекине.
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