Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен вратарь сборной России по хоккею на четвертьфинальный матч на Олимпиаде

Стал известен вратарь сборной России по хоккею на четвертьфинальный матч на Олимпиаде
Комментарии

12 февраля в группе B завершились матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Сборная России заняла первое место в своём квартете и напрямую пробилась в 1/4 финала турнира.

Тренер вратарей национальной команды Сергей Наумов сообщил, что в четвертьфинальном матче ворота россиян будет защищать голкипер Иван Федотов, для которого эта встреча станет четвёртой на Олимпиаде.
Ранее Федотов на ноль отстоял в играх со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0), однако пропустил шесть шайб от Чехии (5:6).

Напомним, четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится 16 февраля.

Напомним, в основном составе команды есть голкипер СКА Александр Самонов, в запасном – двое вратарей: Тимур Билялов и Дмитрий Шугаев. Они также тренируются в Пекине.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022