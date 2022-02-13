Хартикайнен — о сопернике по четвертьфиналу: точно не Канада? Это отлично

Нападающий сборной Финляндии Теэму Хартикайнен поделился эмоциями от победы над Швецией на Олимпиаде со счётом 4:3 (ОТ). Отметим, финны уступали после 2-го периода со счётом 0:3.

«Мы сотворили потрясающий камбэк. У нас был ужасный второй период, заработали кучу удалений. Не могу сказать, справедливым было удаление Маркуса Гранлунда или нет. Я не видел момент, чтобы оценить его. В любом случае было сложно играть, имея столько удалений. Но в третьем периоде мы проявили характер. Это была отличная игра.

Не могу сказать, готовы ли мы к чемпионству. На таких турнирах никогда не спрогнозируешь, кто как сыграет и кто победит. Мы делаем всё, чтобы прийти к олимпийскому золоту, но никто не знает, что будет в итоге. Без понятия, кто нам попадётся в четвертьфинале.

Точно не Канада? Это отлично», – передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.