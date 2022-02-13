Ялонен — о сопернике по четвертьфиналу: Канада или Россия или кто ещё — надо выигрывать

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу над Швецией на Олимпиаде (4:3, ОТ).

«В первых двух периодах мы нахватали много необязательных удалений. Но мы знали, что если забьём одну в первые 10 минут третьего, то характер игры поменяется, так и случилось. Это нормально – если одна команда ведёт 3:0, а потом соперник забивает одну, вторую, давление возрастает. Я думаю, шведы «поплыли», а в нас росла уверенность. Никогда не знаешь, забьёшь или нет, но нам повезло – забили, сравняли счёт. Но в первых двух периодах Швеция играла невероятно хорошо, это была лучшая сборная Швеции, что я видел за долгое время.

Люди есть люди, если бы мы вели 3:0 и шведы размочили счёт, думаю, мы бы точно так же «поплыли». Мы проигрывали в три шайбы, терять было уже нечего, поэтому просто вышли и играли. А шведы оказались под давлением после того, как мы забили первую шайбу.

Много глупых удалений мы схватили. Думаю, были моменты, когда шведам не свистели нарушения. Тяжело, когда не знаешь, как будут действовать судьи – будут давать играть или будут свистеть всё подряд. Не понимаешь, что происходит. Но нам надо фокусироваться на том, что мы контролируем, то есть собственной игре. Надо играть дисциплинированно, не удаляться слишком много. Это нам надо поправить.

Во втором периоде я был расстроен? Была пара ситуаций, когда мы считали, что судьи допустили ошибки. Например, второй гол Швеции – соперник толкает нашего защитника в спину, он падает на лёд, и через пару секунд нам забили. Удаление Гранлунда? Думаю, это случайно вышло, но он плечом ударил в голову, так что думаю, судья принял правильное решение.

Проигравший этот матч, вероятно, выходит на Канаду? Канада или Россия или кто ещё – надо выигрывать. Канада – хорошая команда, но много и других хороших. Мы не думали о том, с кем нам играть дальше, просто хотели сравнять счёт, чтобы у нас был дополнительный день для отдыха, и не надо было играть дополнительный матч. Это было нашей главной задачей.

Не думаю о том, с кем будем играть в четвертьфинале. У нас есть хороший шанс на золото, но и у других команд тоже. У Швеции великолепная команда, у России, Канады, США, Чехии. Мы – одни из фаворитов, но не думаю, что мы безоговорочные фавориты. Швеция, например, сегодня была лучше нас. Мы выиграли, но в следующий раз мы с такой игрой их не обыграем», – передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.