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Валльмарк — об игре с Финляндией: в какой-то момент мы просто перестали играть

Валльмарк — об игре с Финляндией: в какой-то момент мы просто перестали играть
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Нападающий сборной Швеции и московского ЦСКА Лукас Валльмарк прокомментировал поражение от Финляндии на Олимпиаде (3:4, ОТ).

«В какой-то момент мы просто перестали играть, перестали следовать своему плану. Надеюсь, мы сделаем правильные выводы и больше такого не допустим. Если нас ждёт Канада в четвертьфинале, значит, будет Канада. Мы же не можем на это повлиять. Но я уверен, что любому сопернику придётся тяжело в матче с нами, если мы будем играть все 60 минут, а не как сегодня.

Я забиваю в каждом матче на этом турнире, потому что играю с классными партнёрами. После таких передач, какие я получаю здесь, просто нельзя не забивать», – передаёт слова Валльмарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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