Витолиньш: о возможной встрече с Россией в 1/4 финала точно не думаю, это пока далеко

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш прокомментировал поражение команды во встрече с командой Словакии (2:5) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Матч со словаками – худший для нас. Так играть нельзя, мы уступили во всём. Но тем турнир и интересен, что всё решит следующая игра, она может всё перевернуть. Постараемся показать тот хоккей, который был у нас в первых двух матчах. Попробуем ещё чуть добавить.



О возможной встрече со сборной России в четвертьфинале точно не думаю, это далеко пока. Мне надо команду настроить сейчас на следующую игру», — приводят слова Витолиньша «РИА Новости Спорт».



Сборная Латвии сыграет свой матч квалификационного этапа во вторник, 15 февраля.