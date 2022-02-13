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Витолиньш: о возможной встрече с Россией в 1/4 финала точно не думаю, это пока далеко

Витолиньш: о возможной встрече с Россией в 1/4 финала точно не думаю, это пока далеко
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Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш прокомментировал поражение команды во встрече с командой Словакии (2:5) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Матч со словаками – худший для нас. Так играть нельзя, мы уступили во всём. Но тем турнир и интересен, что всё решит следующая игра, она может всё перевернуть. Постараемся показать тот хоккей, который был у нас в первых двух матчах. Попробуем ещё чуть добавить.

О возможной встрече со сборной России в четвертьфинале точно не думаю, это далеко пока. Мне надо команду настроить сейчас на следующую игру», — приводят слова Витолиньша «РИА Новости Спорт».

Сборная Латвии сыграет свой матч квалификационного этапа во вторник, 15 февраля.

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