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Сетка плей-офф на Олимпиаде — 2022, пары 1/4 финала, кто и с кем сыграет, соперник сборной России, онлайн

Хоккейная сетка плей-офф на Олимпиаде. На кого попадёт Россия? Онлайн
Лев Лукин
Сетка плей-офф на Олимпиаде — 2022
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Все события и результаты последнего игрового дня группового этапа ОИ-2022.

13 февраля на Олимпиаде в Пекине будут сыграны последние матчи группового этапа мужского хоккейного турнира. Сборная России уже «отстрелялась», закончив предварительный этап лидером своей группы, что позволило подопечным Алексея Жамнова напрямую выйти в четвертьфинал.

России попадётся самый слабый соперник в 1/4 финала? Расклады на плей-офф Олимпиады России попадётся самый слабый соперник в 1/4 финала? Расклады на плей-офф Олимпиады

Сегодня состоятся последние матчи в группах А и С, после чего станет известен окончательный рейтинг всех сборных, на основе которого будут составлены пары квалификационного раунда и сетка плей-офф.

Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Расписание игр хоккейного турнира Олимпиады — 2022
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады — 2022

В режиме онлайн следим за матчами последнего игрового дня группового этапа и заполняем сетку плей-офф на Олимпиаде.

Расклады на плей-офф перед заключительным днём группового этапа
Live Лев Лукин

На стадионе «Национальный» в Пекине уже сыгран первый период матча группы С Словакия — Латвия. Пока счёт 1:1.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Словакия
Перерыв
1 : 1
Латвия
1:0 Маринчин (Юрчо, Гудачек) – 11:00' (5x5)   1:1 Кениньш (Аболс, Крастенбергс) – 15:46' (5x5)

Проигравший в этой встрече, скорее всего, получит 11-й номер в рейтинге. Напомним, что России светит третий посев, который означает встречу в четвертьфинале с победителем пары 6-й и 11-й команд рейтинга.

07:44 Лев Лукин

Расклады на плей-офф перед заключительным днём группового этапа

В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команд в рейтинге. На данный момент это Чехия – Швейцария.

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Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии.

Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.

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