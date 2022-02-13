Хоккейная сетка плей-офф на Олимпиаде. На кого попадёт Россия? Онлайн

13 февраля на Олимпиаде в Пекине будут сыграны последние матчи группового этапа мужского хоккейного турнира. Сборная России уже «отстрелялась», закончив предварительный этап лидером своей группы, что позволило подопечным Алексея Жамнова напрямую выйти в четвертьфинал.
Сегодня состоятся последние матчи в группах А и С, после чего станет известен окончательный рейтинг всех сборных, на основе которого будут составлены пары квалификационного раунда и сетка плей-офф.
Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.
Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.
В режиме онлайн следим за матчами последнего игрового дня группового этапа и заполняем сетку плей-офф на Олимпиаде.
На стадионе «Национальный» в Пекине уже сыгран первый период матча группы С Словакия — Латвия. Пока счёт 1:1.
Проигравший в этой встрече, скорее всего, получит 11-й номер в рейтинге. Напомним, что России светит третий посев, который означает встречу в четвертьфинале с победителем пары 6-й и 11-й команд рейтинга.
Расклады на плей-офф перед заключительным днём группового этапа
В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команд в рейтинге. На данный момент это Чехия – Швейцария.
Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии.
Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.
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