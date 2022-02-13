Хоккейная сетка плей-офф на Олимпиаде. На кого попадёт Россия? Онлайн

13 февраля на Олимпиаде в Пекине будут сыграны последние матчи группового этапа мужского хоккейного турнира. Сборная России уже «отстрелялась», закончив предварительный этап лидером своей группы, что позволило подопечным Алексея Жамнова напрямую выйти в четвертьфинал.

Сегодня состоятся последние матчи в группах А и С, после чего станет известен окончательный рейтинг всех сборных, на основе которого будут составлены пары квалификационного раунда и сетка плей-офф.

Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

В режиме онлайн следим за матчами последнего игрового дня группового этапа и заполняем сетку плей-офф на Олимпиаде.