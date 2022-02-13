Быков — о Дании или Латвии в четвертьфинале: нельзя сказать, что сборной России повезло

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о потенциальном сопернике российской команды в четвертьфинале Олимпиады.
«Когда пройдём кого-то из пары Дания — Латвия, тогда можно будет сказать, что нам повезло. Датчане убрали чехов в первом матче. Латвия всегда яростный соперник. Для них это принципиальный матч, почти дерби. У них тренер Витолиньш, а он работал с нашей сборной. Наверняка он консультируется с другим тренером, который работал с нашей командой. Так что будет непросто.
Нельзя сказать, что нам повезло. Нужно отнестись со всей ответственностью к любому из соперников. Четвертьфинал — один из самых напряжённых и сложных матчей. Либо ты до конца в турнире, либо ты за бортом. Нужно подойти очень серьёзно. Тренерский штаб это понимает. Сейчас у тренеров достаточно времени, чтобы проанализировать соперников, разобрать их по полочкам, выбрать план на игру. У Дании тренер строит игру, которую очень тяжело пройти. Его команды показывают вязкий хоккей. Мы это на себе испытали», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 февраля 2022
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