Стало известно время матча, в котором определится соперник сборной России по 1/4 финала ОИ

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.
Сборная России вошла в число четырёх команд, попавших напрямую в четвертьфинал. Также в 1/4 финала отправились команды США, Финляндии и Швеции.
Соперником подопечных Алексея Жамнова на этой стадии станет победитель квалификационного матча между Данией и Латвией. Встреча пройдёт во вторник, 15 февраля. Стартовое вбрасывание на стадионе «Укэсун Спортс-центр» состоится в 7:10 по московскому времени.
В других встречах дня сыграют Германия – Словакия (7:10 мск), Чехия – Швейцария (11:40 мск) и Канада – Китай (16:10 мск). В 1/4 финала они образуют следующие пары: США — Словакия/Германия, Финляндия — Чехия/Швейцария и Швеция — Канада/ Китай.
- 13 февраля 2022
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