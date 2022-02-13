Плющев: мы тяжело играли против Дании? Нам тяжело последние восемь чемпионатов мира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал потенциального соперника национальной сборной по 1/4 финала Олимпиады — победителя пары Дания — Латвия.
«Затрудняюсь сказать, кто нам предпочтительней — Дания или Латвия. Второй матч с датчанами — не очень здорово, потому что есть момент некого нервяка. Что касается латышей, мы не встречались с ними уже давно, хотя в группе они прилично упирались. Но матч Россия-Латвия будет принципиальным в любом случае. Как бы то ни было, надо выходить на матч уверенными в себе.
Здесь проблема не в том, что нам тяжело было играть с датчанами. Нам было тяжело на протяжении восьми чемпионатов мира. Мы девять лет ничего не выигрываем, а последние пять тяжело играем и с швейцарцами, и с датчанами, и с немцами. Проблема намного глубже. Если мы обсуждаем, с кем нам будет тяжелее: с латышами или с датчанами, которые приходят поиграть в хоккей после работы, то куда нам дальше идти вообще?», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 13 февраля 2022
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