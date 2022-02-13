Путь ко встрече сборной России по хоккею с Канадой на Олимпийских играх — 2022

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира.
Сборная России заняла первое место в группе В и напрямую попала в четвертьфинал. Также в 1/4 уже попали США, Финляндия и Швеция. Подопечные Алексея Жамнова на данной стадии встретятся с победителем квалификационной пары Дания — Латвия. Другие пары квалификации: Канада — Китай, Чехия — Швейцария, Германия — Словакия.
Сборная Канады попадёт в 1/4 финала на команду Швеции, если одержит победу над Китаем в квалификации. Канадцы могут встретиться со сборной России на стадии полуфинала, если обыграют команду Швеции (4-я в рейтинге силы), при этом только одна из двух лучших сборных группового этапа — Финляндия или США — уступит в своём четвертьфиналом матче. Тогда Финляндия/США будут занимать первое место в рейтинге силы, Россия переместится на второе место, а Канада — на третье (в настоящий момент канадцы занимают пятое место).
При ином сценарии развития событий российская и канадская сборные смогут встретиться только в финале олимпийского турнира или в матче за третье место.
- 13 февраля 2022
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