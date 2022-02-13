Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в дни Супербоула

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты продолжается матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». По окончании второго периода гости ведут со счётом 3:1.



Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи на Никласа Бекстрёма в начале второй 20-минутки. 36-летний россиянин вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков в дни Супербоула. Овечкин набрал 19 (12+7) баллов в 15 матчах, обогнав Джонни Буцика, первое место по данному показателю занимает Фил Эспозито, набравший 32 (16+16) очка в 12 матчах в дни Супербоула.



В финале Национальной футбольной лиги 2022 года сыграют «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Встреча пройдёт в ночь с 13 на 14 февраля. Начало — в 2:30 по московскому времени.