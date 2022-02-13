Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Форментон, Адам Годетт, Брэди Ткачук и Коннор Браун. У «Вашингтона» единственный гол забил Никлас Бекстрём. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 20.15 и отдал голевую передачу, заработав показатель полезности «+1», нанеся 3 броска по воротам и проведя 10 силовых приёмов.

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Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями, оба заработали полезность «-2». Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.



Защитник «Оттавы» Никита Зайцев отдал голевую передачу, проведя на льду 21.49. Артём Зуб не отличился голевыми действиями.