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Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Оттавой»

Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Оттавой»
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«Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Форментон, Адам Годетт, Брэди Ткачук и Коннор Браун. У «Вашингтона» единственный гол забил Никлас Бекстрём. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 20.15 и отдал голевую передачу, заработав показатель полезности «+1», нанеся 3 броска по воротам и проведя 10 силовых приёмов.

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Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями, оба заработали полезность «-2». Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев отдал голевую передачу, проведя на льду 21.49. Артём Зуб не отличился голевыми действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Форментон (Браун, Зайцев) – 05:34' (4x5)   0:2 Годетт (Сэнфорд, Тирни) – 15:11' (5x5)   1:2 Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 20:46' (5x4)   1:3 Ткачук (Браун, Пол) – 38:24' (5x5)   1:4 Браун (Ткачук, Тирни) – 50:29' (5x5)
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