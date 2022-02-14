Лавиолетт: «Вашингтону» нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о результатах своей команды.
«Мы как будто на качелях: то вверх, то вниз. Это явно не тот график, к которому мы стремимся. Мы способны на большее.
Четыре поражения в трёх играх? Вдвойне обидно, что это происходит на глазах наших фанатов.
Нам нужно большей отдачи от всех. Когда нужно выиграть матч, все ребята должны схватиться за веревку и тянуть. Несправедливо всё сваливать на кого-то одного.
В первом периоде мы, например, совершали слишком много ошибок, допуская выходы на наши ворота «два в одного» и «три в два». Да и в дальнейшем играли несколько авантюрно, что оборачивалось потерями и давлением на вратаря.
Так что нам нужно, чтобы прибавили все, не только Самсонов», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
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