Словакия забросила две шайбы за 2 минуты Германии, уверенно выигрывая к концу 2-го периода
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Национальный» в Пекине (Китай) проходит матч в рамках квалификационного раунда хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года между сборными Словакии и Германии. На 15-й минуте второго периода словацкая команда выигрывает со счётом 3:0.
Подопечные Крэйга Рэмзи забросили две шайбы за две минуты. На 28-й минуте гол забил форвард Петер Цегларик, голевой пас отдали Мартин Гернат и Марек Гривик. Через 1 минуту 44 секунды третью шайбу в ворота Матиаса Нидербергера отправил Михал Криштоф, которому ассистировали Самуэль Княжко и Петер Черешняк.
Напомним, победитель текущего раунда квалификации в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира сыграет со сборной США. Встреча состоится в среду, 16 февраля.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
07:59
-
07:48
-
07:24
-
07:20
-
06:54
-
05:29
-
04:58
-
02:37
-
00:25
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:54
-
22:18
-
21:51
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
20:36
-
20:21
-
20:02
-
19:30
-
19:03
-
18:30
-
18:23
-
17:58
-
17:10
-
16:49
-
16:01
-
15:53
-
14:54
Партнерский контент