Словакия забросила две шайбы за 2 минуты Германии, уверенно выигрывая к концу 2-го периода

В эти минуты на стадионе «Национальный» в Пекине (Китай) проходит матч в рамках квалификационного раунда хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года между сборными Словакии и Германии. На 15-й минуте второго периода словацкая команда выигрывает со счётом 3:0.



Подопечные Крэйга Рэмзи забросили две шайбы за две минуты. На 28-й минуте гол забил форвард Петер Цегларик, голевой пас отдали Мартин Гернат и Марек Гривик. Через 1 минуту 44 секунды третью шайбу в ворота Матиаса Нидербергера отправил Михал Криштоф, которому ассистировали Самуэль Княжко и Петер Черешняк.



Напомним, победитель текущего раунда квалификации в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира сыграет со сборной США. Встреча состоится в среду, 16 февраля.