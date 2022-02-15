Сборная Словакии по хоккею обыграла Германию и встретится в 1/4 финала Олимпиады с США

Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».



В составе словацкой команды заброшенными шайбами отметились Либор Гудачек, Петер Цегларик и Михал Криштоф.



Таким образом, сборная Словакия стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, где встретится с командой США. Матч состоится завтра, 16 февраля, стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.



Полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).