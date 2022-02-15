Сборная Словакии по хоккею обыграла Германию и встретится в 1/4 финала Олимпиады с США
Поделиться
Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
В составе словацкой команды заброшенными шайбами отметились Либор Гудачек, Петер Цегларик и Михал Криштоф.
Таким образом, сборная Словакия стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, где встретится с командой США. Матч состоится завтра, 16 февраля, стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.
Полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:43
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
08:58
-
08:52
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
07:59
-
07:48
-
07:24
-
07:20
-
06:54
-
05:29
-
04:58
-
02:37
-
00:25
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:54
-
22:18
-
21:51
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
20:36
-
20:21
-
20:02
Партнерский контент