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Сборная Словакии по хоккею обыграла Германию и встретится в 1/4 финала Олимпиады с США

Сборная Словакии по хоккею обыграла Германию и встретится в 1/4 финала Олимпиады с США
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Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

В составе словацкой команды заброшенными шайбами отметились Либор Гудачек, Петер Цегларик и Михал Криштоф.

Таким образом, сборная Словакия стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, где встретится с командой США. Матч состоится завтра, 16 февраля, стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.

Полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
4 : 0
Германия
1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) – 11:05' (5x5)   2:0 Цегларик (Гернат, Гривик) – 27:01' (4x4)   3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) – 28:45' (5x5)   4:0 Гривик (Цегларик, Такач) – 57:56' (en)
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