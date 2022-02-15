Сборная Германии, завоевавшая серебро на ОИ-2018, не смогла выйти в 1/4 финала текущих Игр
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Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 4:0.
Немецкая команда не сумела выйти в четвертьфинал олимпийского турнира. На Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная Германии, которую тогда возглавлял Марко Штурм, завоевала серебряные медали, в финальном матче в овертайме уступив России (3:4).
Это достижение стало лучшим для немецкого хоккея в истории Олимпиад. Ранее немецкие команды дважды завоёвывали бронзовые награды (1932, 1976).
Сборная Словакии в четвертьфинале Олимпийских игр сыграет с командой США. Встреча пройдёт завтра, 16 февраля, начало — в 7:10 по московскому времени.
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