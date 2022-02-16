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Россия — Дания на ОИ-2022: прямая трансляция — на Первом канале

Россия — Дания на ОИ-2022: прямая трансляция — на Первом канале
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Сегодня, 16 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр» состоится четвертьфинальный матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Дании. Встреча начинается в 09:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эту встречу в прямом эфире покажет Первый канал. Также матч можно посмотреть на официальном сайте Первого канала.

Сборные России и Дании уже встречались в рамках группового этапа Олимпийских игр, победу одержала российская команда со счётом 2:0.

Напомним, Россия ранее также обыграла Швейцарию (1:0) и уступила в овертайме Чехии (5:6, ОТ), выйдя с первого места группы В напрямую в 1/4 финала Олимпиады-2022.

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