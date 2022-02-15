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С. Калинин — об Олимпиаде-2018: моя золотая медаль не хуже, чем у Кросби

С. Калинин — об Олимпиаде-2018: моя золотая медаль не хуже, чем у Кросби
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Нападающий «Трактора» и олимпийский чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Сергей Калинин рассказал о давлении на сборную России на турнире.

«В России принято считать, что олимпийское золото 2018 года какое-то не такое, ненастоящее? Лично мне такие вещи никто не говорил, но, если бы пришлось отвечать людям, сказал бы: моя золотая медаль ничем не хуже, чем у Кросби или кого-то там ещё. Я счастлив, что был в той сборной. Мне без разницы вообще, кто там был, кто там не был, — не наши проблемы, что кто-то не приехал. Мы сумели собрать команду в тех условиях, кто не сумел — их проблемы.

Чувствовал ли я в своей карьере давление, сравнимое с тем? Наверное, в ЦСКА в победном сезоне-2018/2019 было примерно такое же чувство, особенно когда финальные матчи были. Тем более когда я во второй встрече финала получил травму, мы вели 2:0, я смотрел со стороны, как ребята играют финальные матчи. Это очень тяжело, ты сидишь, переживаешь, пока ребята играют, — я там постарел, наверное», — приводит слова Калинина «Спорт-экспресс».

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