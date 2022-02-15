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«Простой парень из простого города». Капризов ответил на вопрос, кем он является

«Простой парень из простого города». Капризов ответил на вопрос, кем он является
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ходе ответов на популярные вопросы из поисковика рассказал, кем он является.

«Кто я? Наверное, простой парень из простого города. И хоккеист», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, российский нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» на драфте в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером.

В текущем сезоне Капризов принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 22 шайбы и отдал 36 результативных передач, суммарно набрав 58 (22+36) очков. Он сократил отставание от идущего на пятом месте соотечественника – форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (60 очков) – до двух баллов.

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