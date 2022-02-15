Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание медальных матчей женского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине

Расписание медальных матчей женского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Комментарии

Женский хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) близится к завершению. Осталось провести лишь два матча — за третье место и финальный. В первой встрече сыграют команды Финляндии и Швейцарии, чей матч запланирован на 16 февраля. Финал между Канадой и США запланирован на 17 февраля.

16 февраля, 14:30 мск — Финляндия — Швейцария;

Олимпийские игры 2022 (ж). За 3-е место
16 февраля 2022, среда. 14:30 МСК
Финляндия
Не начался
Швейцария

17 февраля, 7:10 мск — Канада — США;

Олимпийские игры 2022 (ж). Финал
17 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Канада
Не начался
США

Напомним, женская сборная России завершила своё выступление на олимпийском турнире на стадии четвертьфинала. В матче за попадание в четвёрку сильнейших команда Евгения Бобарико уступила команде Швейцарии (2:4).

Чемпионом Олимпийских игр 2018 года является сборная США, в финальном матче в серии буллитов сломившая сопротивление команды Канады (3:2 Б). На нынешнем турнире эти команды уже пересекались в матче группового раунда — тогда сильнее оказались канадки (4:2).

Новость по теме
Главный тренер женской сборной России прокомментировал вылет с Олимпийских игр — 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022