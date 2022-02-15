Расписание медальных матчей женского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине

Женский хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) близится к завершению. Осталось провести лишь два матча — за третье место и финальный. В первой встрече сыграют команды Финляндии и Швейцарии, чей матч запланирован на 16 февраля. Финал между Канадой и США запланирован на 17 февраля.
16 февраля, 14:30 мск — Финляндия — Швейцария;
17 февраля, 7:10 мск — Канада — США;
Напомним, женская сборная России завершила своё выступление на олимпийском турнире на стадии четвертьфинала. В матче за попадание в четвёрку сильнейших команда Евгения Бобарико уступила команде Швейцарии (2:4).
Чемпионом Олимпийских игр 2018 года является сборная США, в финальном матче в серии буллитов сломившая сопротивление команды Канады (3:2 Б). На нынешнем турнире эти команды уже пересекались в матче группового раунда — тогда сильнее оказались канадки (4:2).
- 15 февраля 2022
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