Denik о вылете с Олимпиады: вопрос в том, кто сможет остановить страдания чешского хоккея

Портал Denik прокомментировал вылет национальной сборной с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) после поражения во встрече квалификационного раунда со Швейцарией (2:4). Послематчевая статья вышла с заголовком «Шутки и критика. Чехи потерпели олимпийское фиаско, Пешана — на расстрел».



«Конечно, исторический провал хоккейной команды на Олимпийских играх в Пекине вызвал огромную волну отвращения и критики среди болельщиков. Главный объект их негодования? Тренер Филип Пешан. Он и раньше не был любимцем большинства отечественной аудитории, но теперь, похоже, его неудачное пребывание в сборной определённо закончилось.



Увольнение Филипа Пешана обсуждалось перед Олимпиадой. Результаты и выступления сборной Чехии на турнирах Еврохоккейтура, безусловно, не внушали оптимизма, и, как только стало ясно, что игроки НХЛ не полетят в Пекин, надежды чешского хоккея быстро начали угасать.



Несмотря на (понятное) отвращение со стороны чешских болельщиков, нашлись и те, кто указал на более веские причины позора в Пекине. Это не произошло ни с того ни с сего, провальные результаты чешского хоккея на крупных соревнованиях и во всех возрастных категориях уже являются нормой.



В любом случае никто никогда не будет отрицать тот факт, что Пешан был главным тренером во время самого большого провала в истории чешского хоккея. В то же время он приходил с большими надеждами как носитель новых идей и тенденций, но результаты сказали всё за себя. Теперь вопрос в том, кто сможет остановить страдания чешского хоккея. Это точно продлится не один и не два года…



Никогда в истории чешские хоккеисты не выпадали из восьмёрки лучших команд на крупном мировом турнире. Это произошло только сейчас, на Олимпиаде в Пекине. Сборная, построенная вокруг звезды Дэвида Крейчи, не смогла пройти Швейцарию, проиграв 2:4 и неожиданно быстро закончив турнир. И это также наверняка станет концом пребывания неудачливого тренера Филипа Пешана на скамейке чешской команды», — говорится в сообщении.