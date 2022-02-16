Филип Пешан может покинуть пост главного тренера сборной Чехии после вылета с Олимпиады
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Президент Федерации чешского хоккея Томаш Крал сообщил, что 44-летний Филип Пешан может покинуть пост главного тренера мужской сборной Чехии по хоккею после вылета команды с Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Получилось так, как получилось. Мы ожидали большего. Это очень плохой результат. Будущее Пешана во главе сборной будет решаться в исполкоме. Думаю, что пришло время поискать тренера за границей. Но это только моё личное мнение», — приводит слова Крала iRozhlas.cz.
Напомним, чешская команда потерпела поражение в квалификации со Швейцарией (2:4), впервые не попав в четвертьфинал Олимпиады. Плей-офф на Олимпиадах проводится с 1992 года. Пешан возглавил сборную Чехии в 2020 году.
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