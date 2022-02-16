Кросби повторил достижение Овечкина, забив 50-й гол в ворота «Филадельфии»

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт третий период, гости ведут со счётом 4:2.

На 17-й минуте первого периода вторую шайбу «Питтсбурга» с передачи Евгения Малкина забросил форвард команды Сидни Кросби. Для канадца эта шайба стала 500-й в карьере в НХЛ.

Также этот гол стал для Сидни Кросби 50-м в ворота «Филадельфии». Он стал вторым после Александра Овечкина действующим игроком НХЛ, который забросил 50 шайб в ворота одного клуба. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.

Напомним, Александр Овечкин забил 50 голов команде «Виннипег Джетс» (до 2011 года – «Атланта Трэшерз»).