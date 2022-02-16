«Рейнджерс» одолел «Бостон», Панарин реализовал свой буллит

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.



У гостей забил Чарли Койл, а у хозяев – Филип Хитил. Решающий буллит за К'Андре Миллером.



Российский нападающий Артемий Панарин реализовал свой буллит, Игорь Шестёркин совершил 31 сейв.

В параллельном матче в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» в эти минуты «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



У хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон, Алекс Так, Виктор Олофссон (дважды) и Хенри Йокихарью. У гостей забивали Кайл Палмьери (дубль) и Андерс Ли.



Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов.