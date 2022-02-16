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«Рейнджерс» одолел «Бостон», Панарин реализовал свой буллит

«Рейнджерс» одолел «Бостон», Панарин реализовал свой буллит
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

У гостей забил Чарли Койл, а у хозяев – Филип Хитил. Решающий буллит за К'Андре Миллером.

Российский нападающий Артемий Панарин реализовал свой буллит, Игорь Шестёркин совершил 31 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Смит) – 03:39' (5x5)   1:1 Хитил (Хант, Шнайдер) – 46:45' (5x5)   2:1 Миллер – 65:00' (ПБ)

В параллельном матче в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» в эти минуты «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон, Алекс Так, Виктор Олофссон (дважды) и Хенри Йокихарью. У гостей забивали Кайл Палмьери (дубль) и Андерс Ли.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Окпосо (Фицджеральд, Икин) – 10:53' (5x5)   1:1 Палмьери (Бовиллье, Ахо) – 12:06' (5x5)   2:1 Томпсон (Козенс) – 21:36' (4x5)   2:2 Ли (Хара, Барзал) – 27:11' (5x5)   3:2 Так (Кребс, Далин) – 39:59' (5x4)   3:3 Палмьери (Ли, Добсон) – 49:56' (5x5)   4:3 Олофссон (Кребс, Козенс) – 57:05' (5x5)   5:3 Йокихарью (Так) – 58:55' (en)   6:3 Олофссон (Козенс) – 59:34' (en)
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