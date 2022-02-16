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Сборная Дании по хоккею сравняла счёт в матче с Россией на Олимпиаде

Сборная Дании по хоккею сравняла счёт в матче с Россией на Олимпиаде
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Укэсун Спортс-центр» встречаются сборные России и Дании. К началу второго периода во встрече ничья — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Счёт в матче на 23-й минуте в большинстве сравнял Франс Нильсен. После броска от синей линии случились пару рикошетов на пятаке, но в итоге Нильсен подкараулил шайбу, протолкнув её в ближний угол ворот.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

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