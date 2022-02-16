Сборная Словакии по хоккею во второй раз в истории вышла в полуфинал Олимпийских игр

В Пекине (Китай) завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.



Словакия вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира во второй раз в истории. В первый раз это случилось на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году — тогда словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место — Финляндии (3:5).



Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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