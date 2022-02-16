Фетисов прокомментировал победу сборной России над Данией в четвертьфинале Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.

«Валидольная и нервная игра. Ребята по большому счёту переживали. Но добились результата, поэтому всё хорошо. Сейчас важно готовиться к полуфинальной игре.



Сложно играть с таким соперником. Кажется, что легко, но на самом деле — очень сложно. В первом периоде вообще перебросали 18-1, а в итоге забросили лишь один раз. Сборная России набирает через такие непростые встречи. Будем болеть за команду в полуфинале», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.