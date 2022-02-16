Сборная России по хоккею продлила победную серию во встречах с Данией до 13 матчей

В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Сборная России продлила свою победную серию во встречах с Данией до 13-ти матчей. Ранее команды встречались на чемпионатах мира 11 раз — и россияне во всех матчах праздновали успех. Ещё один раз сборные встречались в рамках Олимпийских игр — на текущем турнире в Пекине. Тогда подопечные Алексея Жамнова одержали сухую победу — 2:0. Таким образом, сборная России ещё ни разу не проигрывала датчанам в официальных встречах.