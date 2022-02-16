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Игрок сборной Дании: буду болеть за Россию. Чтобы мы проиграли олимпийским чемпионам

Игрок сборной Дании: буду болеть за Россию. Чтобы мы проиграли олимпийским чемпионам
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Защитник сборной Дании по хоккею Оливер Лауридсен прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 1:3.

«Сегодня мы проиграли России — это одна из лучших команд в мире. Они доминировали большую часть матча, особенно в первом периоде. Но один наш бросок мог изменить всё. Вы знаете, что Словакия обыграла США. Мы могли рассчитывать на что-то похожее. За кого буду болеть на турнире теперь? За Россию. Чтобы мы проиграли вашей сборной — олимпийским чемпионам. Поэтому да, я буду переживать за Россию.

Главная причина, по которой Россия обыграла Данию, — русские забили больше голов, чем мы. Мы несколько переволновались перед матчем, был сложный период. После этого мы стали играть лучше, создавали моменты, бросали по чужим воротам. В целом мы отлично боролись все эти 60 минут, и я очень горд своими партнёрами по команде. Рад, что удалось представить страну на Олимпиаде. Уверен, что мы показали отличный результат на своих первых Олимпийских играх. Заняли второе место в группе, дошли до четвертьфинала», — передаёт слова Лауридсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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