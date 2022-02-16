Самсонов: бывает немного сложно психологически. Чувствую, что готов играть в каждом матче

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал победу в матче Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).



«Сегодня мы играли хорошо и одержали командную победу. Парни заблокировали много бросков и невероятно отыграли в меньшинстве. Сегодня была важная игра для нас и для Лавиолетта. Мы усердно поработали и смогли добыть эту победу.



Иногда случаются трудности, но в «Вашингтоне» хорошие тренеры, хорошие врачи. Все мне помогают, и играть становится проще. У нас отличная команда. Мне кажется, моя игра становится всё лучше и лучше. Я стал проводить больше времени на льду. Конечно, всё еще случаются взлеты и падения, но все мы, включая меня, продолжаем работать и стараемся добиваться прогресса.



Физически я чувствую себя хорошо и чувствую, что готов играть в каждом матче. Всё отлично. Иногда бывает немного сложно психологически, потому что постоянно происходит много новых для меня вещей. Но я справляюсь с этим, для меня здесь нет серьезной проблемы… Чем больше я играю, тем больше чувствую уверенность в себе. Но уверен, что такое вам скажет любой вратарь», — цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ.

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